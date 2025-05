Italia, 27 preconvocati in attesa della Champions: dubbi su Acerbi, c’è Orsolini

Ventisette azzurri in attesa della finale di Champions League e degli ultimi arrivi a Coverciano: Bastoni, Dimarco, Frattesi, Barella e Donnarumma saranno gli ultimi a raggiungere il ritiro della Nazionale. Resta ancora in bilico il nome di Francesco Acerbi, per ora solo preconvocato: come spiega Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport, il difensore tornerà in gruppo soltanto se si aprirà un’emergenza difensiva in vista delle sfide contro Norvegia e Moldavia, primi impegni validi per le qualificazioni al Mondiale 2026.

I tempi del raduno

Il campionato si chiude oggi, mentre domani Luciano Spalletti ufficializzerà la lista definitiva dei convocati. I giocatori sono attesi a Coverciano entro sabato a pranzo, con il primo allenamento (a porte chiuse) previsto mentre l’Inter si preparerà alla finale di Monaco. Domenica potrebbe esserci la conferenza del CT, che dovrà tenere conto di eventuali infortuni last minute. La prudenza lo spingerà a convocare un gruppo più ampio del solito, considerando che tra le due gare (il 6 giugno a Oslo contro la Norvegia e il 9 giugno a Reggio Emilia contro la Moldavia) potrebbero esserci fino a nove o dieci cambi di formazione, e forse anche di modulo. Non è escluso che gli interisti vengano lasciati liberi dopo la sfida contro Haaland e compagni.

Il nodo difesa

Il caso Acerbi resta aperto. Come sottolinea ancora Patania sul Corriere dello Sport, Spalletti è orientato a voltare pagina per motivi anagrafici, ma si lascia aperto uno spiraglio. Il terzetto titolare – Di Lorenzo, Bastoni e Calafiori – è confermato, mentre Buongiorno, prima alternativa, è vicino al recupero ma non ha ancora giocato dopo l’infortunio. Comuzzo e Gabbia, mai utilizzati in azzurro, restano sotto osservazione, ma Gabbia potrebbe lasciare spazio proprio ad Acerbi. Gatti, invece, out per frattura al perone, non sarà della partita.

Le scelte in mezzo e in attacco

Spalletti intende confermare in buona parte il gruppo già convocato per la Nations League: Casadei, Ricci, Rovella, Tonali, Barella e Frattesi al centro del progetto. Mandragora insidia Locatelli, con Brescianini pronto in caso di necessità. Pisilli e Baldanzi resteranno in Under 21.

Sul modulo: avanti col 3-5-2, ma possibile 4-3-3 contro la Moldavia. In attacco torna Orsolini, Politano è la prima alternativa a Cambiaso, mentre restano da valutare le condizioni di Zaccagni (pubalgia). Chiesa, reduce dalle ultime apparizioni con il Liverpool, è in corsa. In avanti, confermati Retegui, Kean, Lucca, Raspadori e Maldini.

Probabile lista dei convocati

Portieri: Donnarumma (PSG), Meret (Napoli), Vicario (Tottenham)

Difensori: Di Lorenzo (Napoli), Bastoni (Inter), Calafiori (Arsenal), Buongiorno (Napoli), Comuzzo (Fiorentina), Cambiaso (Juventus), Dimarco (Inter), Udogie (Tottenham), Gabbia (Milan) o Acerbi (Inter)

Centrocampisti: Ricci (Torino), Rovella (Lazio), Tonali (Newcastle), Casadei (Torino), Barella (Inter), Frattesi (Inter), Mandragora (Fiorentina) o Locatelli (Juventus)

Attaccanti: Retegui (Atalanta), Kean (Fiorentina), Raspadori (Napoli), Lucca (Udinese), Maldini (Atalanta), Politano (Napoli), Orsolini (Bologna), Zaccagni (Lazio) o Chiesa (Liverpool)