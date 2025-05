Corriere dello Sport: “Milan ribadisce «Irrituale rinviare gli spareggi alla vigilia dell’andata»”

Danilo Iervolino vuole la salvezza, e la vuole con forza. Ma soprattutto pretende rispetto per la Salernitana e per i suoi tifosi. Come sottolinea Franco Esposito sulle colonne del Corriere dello Sport, l’impegno della società campana si muove su due binari paralleli: la tutela dei propri diritti nelle sedi istituzionali e il sostegno diretto alla squadra, chiamata a mantenere alta la concentrazione in vista dei potenziali playout.

Iervolino vicino al gruppo

Nella mattinata di ieri, il presidente è tornato al centro sportivo Mary Rosy. Ha seguito da vicino l’allenamento con partitella annessa, e poi ha parlato con il tecnico Marino, con i giocatori e con il direttore sportivo Valentini. Il momento è delicato: i granata erano pronti ad affrontare il Frosinone in una gara cruciale, con il morale alto e ben 30mila tifosi attesi sugli spalti. Ma il rinvio della partita ha cambiato tutto.

Nel frattempo, la società ha presentato una nuova istanza al Collegio di Garanzia del CONI e valuta anche un eventuale ricorso al TAR. Esposito, sempre sul Corriere dello Sport, evidenzia come il presidente Iervolino abbia rafforzato la propria presenza accanto alla squadra nelle ultime settimane, diventando un punto di riferimento stabile. E resta in palio il “premio salvezza”: ben 3 milioni, che potrebbero diventare ulteriore motivazione.

Nonostante gli errori gestionali degli ultimi due anni sul piano sportivo, la Salernitana rimane una realtà solida e ben strutturata. Il tecnico Marino ha concesso due giorni di riposo, con ripresa degli allenamenti fissata per martedì pomeriggio.

Milan: «Pronti ai playout, ma regole discutibili»

Nella giornata di commemorazione del 26º anniversario della tragedia ferroviaria che costò la vita a quattro tifosi, l’amministratore delegato Maurizio Milan ha reso omaggio alle vittime con un fascio di fiori sulle loro tombe. In seguito, ha espresso con fermezza la posizione del club: «Attendiamo le decisioni della FIGC e della Lega – ha dichiarato – ma il percorso che ci ha portati a questa situazione è stato inopportuno. Il comunicato della Lega si è basato su presupposti non ancora confermati all’epoca».

Milan ha aggiunto: «Se dovremo affrontare gli spareggi, lo faremo. Ma certi aspetti andranno chiariti in tribunale. Intanto, rivolgiamo un appello ai tifosi: se ci saranno i playout, vogliamo la Curva al nostro fianco».