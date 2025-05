Barbera agibile ma sotto deroga: il Palermo ottiene il via libera, lo stadio resta un cantiere

Il Palermo potrà continuare a giocare al “Renzo Barbera” anche nella prossima stagione. Come riportato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il club ha ottenuto l’agibilità dell’impianto grazie a un via libera arrivato però in forma provvisoria: sono infatti state concesse delle deroghe temporanee, condizione necessaria per evitare l’indicazione di un’altra sede per le partite casalinghe.

Il “Barbera” resta tuttavia un cantiere aperto. La società rosanero, in attesa della firma sulla convenzione per la concessione dello stadio, ha già inviato alla Lega tutta la documentazione richiesta dalla Commissione di vigilanza. Alcuni interventi urgenti sono stati eseguiti anticipando le spese, normalmente di competenza comunale.

Secondo quanto evidenzia ancora La Rosa nel suo approfondimento per il Corriere dello Sport, il nodo principale resta proprio l’assenza di un accordo definitivo tra il club e il Comune, proprietario della struttura. La bozza di convenzione è stata condivisa, ma resta in attesa del passaggio tecnico-burocratico più delicato: il vaglio degli uffici competenti e l’approdo in Consiglio comunale per la votazione finale.

Il club spinge per una soluzione rapida che consenta di sbloccare ulteriori lavori e pianificare al meglio la nuova stagione, sia sotto il profilo logistico che infrastrutturale.