Inzaghi prova il 4-4-2: lavori in corso nel Palermo verso la sfida all’Entella

Le prove continuano. Pippo Inzaghi è già mentalmente proiettato verso la trasferta del 22 novembre contro l’Entella e, come racconta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, sta lavorando al suo piano anti-crisi per rianimare un Palermo che vuole invertire la rotta e ritrovare slancio in classifica. Gli ultimi risultati impongono infatti una riflessione profonda e il test di ieri a Torretta – un’amichevole a porte chiuse con la Primavera – ha offerto indicazioni importanti.

Come riportato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il Palermo ha vinto 11-1, ma il dato più rilevante riguarda le scelte tattiche di Inzaghi. Nel secondo tempo, i rosanero sono scesi in campo con una difesa a quattro: un segnale che non può essere ignorato, pur considerando le assenze (tra cui Bereszynski, impegnato con la Polonia) e il contesto dell’amichevole. Fin dal ritiro, la squadra ha lavorato sul 3-4-2-1, e una rivoluzione del sistema richiederebbe tempo per essere assimilata. Ma il “cartello lavori in corso”, sottolineato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, è evidente.

Nel 4-4-2 proposto dopo l’intervallo, Diakité e Augello hanno agito da terzini, con Peda e Ceccaroni centrali. In mezzo, Segre e Ranocchia (che salterà Chiavari per squalifica) formavano la coppia centrale, mentre Palumbo e Vasic occupavano le corsie. Indicazioni solo teoriche, perché soprattutto Palumbo ha interpretato il ruolo con libertà totale, cercando di aggiungere imprevedibilità alla manovra. Anche Vasic, in forte odore di titolarità per la sfida contro l’Entella, aveva licenza di accentrarsi per supportare il tandem offensivo composto, data l’assenza di Pohjanpalo, da Brunori e Corona.

Nel primo tempo Inzaghi era invece rimasto sul 3-4-2-1 con Pierozzi braccetto di destra, Diakité esterno a tutta fascia, Blin e Giovane in mezzo, e la coppia Le Douaron–Vasic sulla trequarti, mentre Brunori agiva da riferimento offensivo.

Un quadro complessivo – evidenzia ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport – che racconta di una squadra in evoluzione, con un allenatore che sta valutando ogni opzione per riaccendere un Palermo in cerca di identità e risultati.