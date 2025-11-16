Inzaghi guida il test di Torretta: Bani e Joronen verso il recupero

Come riporta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il test di Torretta (Clicca qui) ha visto un coinvolgimento diretto anche di Pippo Inzaghi. Pur senza scendere in campo, il tecnico ha partecipato attivamente alla seduta, seguendo da vicino lo sviluppo delle azioni e correggendo costantemente i movimenti dei suoi giocatori. Un atteggiamento che conferma la volontà dell’allenatore rosanero di intervenire in maniera decisa per rimettere in carreggiata la squadra.

All’amichevole non hanno preso parte Gomes, Gyasi e nemmeno Bani. Il difensore, come specificato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, si sta ancora gestendo dopo le noie muscolari accusate a Castellammare di Stabia, ma al momento non è considerato in dubbio per la trasferta di Chiavari. Stesso discorso per Joronen: il problema che lo ha costretto a saltare gli impegni con la Finlandia non desta particolari preoccupazioni e il suo rientro è atteso senza ansie.