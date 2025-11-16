Palermo, trasferta a Chiavari con restrizioni: settore ospiti solo per i possessori di Fidelity Card
Come riportato da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, per il Palermo si prospetta un’altra trasferta caratterizzata da limitazioni all’accesso dei propri tifosi. L’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ha infatti inserito la sfida contro l’Entella, valida per la 13ª giornata di Serie B, tra quelle considerate a rischio.
Secondo quanto evidenziato da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, l’indicazione ufficiale è quella di riservare i biglietti del settore ospiti — 1.700 posti complessivi — esclusivamente ai possessori di Fidelity Card residenti nel capoluogo siciliano o in provincia. Per l’avvio delle vendite si attende soltanto la comunicazione del club ligure, prevista tra domani e dopodomani.
Si tratta della sesta trasferta consecutiva in cui i tifosi rosanero dovranno fare i conti con limitazioni all’ingresso, indipendentemente dalla provenienza. Una situazione che, come sottolineato da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, continua a creare malumori tra la tifoseria, costretta nuovamente a muoversi entro confini restrittivi.
Una costante già nota in questa stagione, e con cui il Palermo dovrà fare i conti anche a Chiavari.