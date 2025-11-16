Giornale di Sicilia: “Palermo, Inzaghi riflette. C’è anche la difesa a quattro”

Come evidenziato da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, la sosta permette al Palermo di riflettere con maggiore lucidità sui correttivi necessari per invertire la rotta. L’ultimo mese ha portato risultati deludenti e Pippo Inzaghi sta valutando soluzioni inedite per dare un impulso nuovo alla squadra in vista della trasferta di Chiavari contro la Virtus Entella.

Secondo quanto riportato da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, i rosanero hanno chiuso la settimana con un test in famiglia contro la Primavera di Del Grosso. Da questo confronto emergono indicazioni che fanno intuire come il tecnico stia lavorando su varianti tattiche ancora non viste in campionato. Alla ripresa, infatti, potrebbe trovare spazio chi finora ha giocato con minore continuità: uno di questi è certamente Vasic, in forte crescita dopo gli ingressi con Pescara e Juve Stabia.

Nel 3-4-2-1 provato da Inzaghi, Vasic è stato schierato da trequartista accanto a Brunori, alle spalle dell’unica punta Corona (in attesa del rientro di Pohjanpalo). Una posizione ibrida, tra centrocampo e attacco, che prevede aggressività in possesso e ripiegamento sulla linea dei centrocampisti in fase di non possesso. Una soluzione che, come sottolineato da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, richiama per certi versi il ruolo interpretato da Segre nella passata stagione.

A centrocampo si è vista l’inedita coppia Blin–Giovane, che potrebbe rappresentare tanto un’emergenza quanto una prova generale in vista di Chiavari. In difesa, l’assenza di Bani — rimasto ai box e non impiegato nel test — ha portato Pierozzi a giocare da braccetto di destra, con Diakité largo sulla stessa corsia. Un’inversione che non è passata inosservata.

Ma la novità più significativa, evidenziata ancora da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, riguarda la prova di un sistema completamente diverso: la difesa a quattro. Un’idea già intravista nel finale contro la Juve Stabia e testata con decisione nell’ultima sgambata. In un ipotetico 4-4-2 più lineare, Diakité potrebbe essere impiegato da terzino destro, con Palumbo incaricato di oscillare tra la fascia e la trequarti per costruire una sorta di rombo in fase offensiva.

La sensazione — conclude Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia — è che Inzaghi sia pronto a cambiare qualcosa in maniera significativa. Non soltanto negli interpreti, ma anche nella struttura del gioco. Con una settimana di lavoro a disposizione, nulla è definitivo, ma la trasferta di Chiavari richiede risposte. E il Palermo è chiamato a vincere.