Inzaghi presenta Palermo-Reggiana: «Recuperato Vasic, in attacco ho grandi soluzioni»

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 22, 2025

Filippo Inzaghi, alla vigilia dell’esordio in campionato, ha parlato anche della forza offensiva della sua squadra e delle sensazioni in vista della gara contro la Reggiana.

«Questa squadra davanti ha giocatori forti – ha spiegato – domani recuperiamo anche Vasic, che è stato poco bene. Solo Palumbo, arrivato da poco, deve ancora migliorare la condizione, ma quando lo farà potrà dare un grande contributo. In attacco ho sempre alternato e tutti mi hanno dato risposte importanti».

Il tecnico si è poi soffermato sulla crescita del gruppo: «Mi è piaciuta la personalità mostrata a Cremona. Domani sarà la classica partita in cui gli avversari ci aspetteranno e proveranno a ripartire. Sono qui da 40 giorni e non potevo pensare di cambiare troppe cose: ho lavorato per migliorare ciò che era necessario. Cercheremo di fare la nostra partita, con la fortuna di giocare in uno stadio da Serie A».

Ultimissime

Reggiana, Dionigi: «Un bene giocare subito con il Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 22, 2025

Inzaghi presenta Palermo-Reggiana: «Recuperato Vasic, in attacco ho grandi soluzioni»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 22, 2025

Inzaghi presenta Palermo-Reggiana: «Non vedo l’ora di iniziare, mi auguro che la gente sia orgogliosa di noi»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 22, 2025

Juve, colpo “portoghese” a centrocampo | L’ex Atletico Madrid è già a Torino per la firma

Lorenzo Gulotta Agosto 22, 2025

Spezia, UFFICIALE: ecco Loria

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 22, 2025