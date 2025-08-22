Inzaghi presenta Palermo-Reggiana: «Recuperato Vasic, in attacco ho grandi soluzioni»

Filippo Inzaghi, alla vigilia dell’esordio in campionato, ha parlato anche della forza offensiva della sua squadra e delle sensazioni in vista della gara contro la Reggiana.

«Questa squadra davanti ha giocatori forti – ha spiegato – domani recuperiamo anche Vasic, che è stato poco bene. Solo Palumbo, arrivato da poco, deve ancora migliorare la condizione, ma quando lo farà potrà dare un grande contributo. In attacco ho sempre alternato e tutti mi hanno dato risposte importanti».

Il tecnico si è poi soffermato sulla crescita del gruppo: «Mi è piaciuta la personalità mostrata a Cremona. Domani sarà la classica partita in cui gli avversari ci aspetteranno e proveranno a ripartire. Sono qui da 40 giorni e non potevo pensare di cambiare troppe cose: ho lavorato per migliorare ciò che era necessario. Cercheremo di fare la nostra partita, con la fortuna di giocare in uno stadio da Serie A».