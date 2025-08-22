Inzaghi presenta Palermo-Reggiana: «Non vedo l’ora di iniziare, mi auguro che la gente sia orgogliosa di noi»

A poco più di 24 ore dall’esordio in campionato contro la Reggiana, Filippo Inzaghi ha parlato in conferenza stampa, mostrando entusiasmo e fiducia verso la sua squadra.

«Sono qui da 40 giorni – ha spiegato il tecnico – non posso pensare che domani sarà tutto perfetto, ma sono molto soddisfatto dell’atteggiamento dei ragazzi in allenamento. Siamo più avanti di quanto mi aspettassi. Il campo dirà se avremo ragione, ma io sono sereno e felice. Vedo una squadra carica, forte, e mi auguro che al 90’ la gente sia orgogliosa di noi».

Spazio anche ad alcune considerazioni tattiche: «Non penso che il portiere possa andare in gol (sorride, ndr), ma possiamo iniziare da dietro senza esagerare. A Cremona ho visto segnali interessanti, ogni partita sarà occasione di crescita».

Infine, un messaggio motivazionale ai suoi: «Oggi ho detto ai ragazzi che chiunque vorrebbe giocare in questo stadio. Nei campionati che ho vinto, la prima non è andata benissimo, ma conta il percorso. Dionigi ha dato grande mentalità alla squadra avversaria: sarà una sfida complicata, ma penso che tutti vorrebbero essere al posto dei miei giocatori».

Il tecnico si è poi soffermato anche sul rapporto con l’ambiente: «Mi trovo benissimo. Ho già detto che l’affetto nei miei confronti è immeritato. Ho un grande obiettivo: rendere la società e i tifosi orgogliosi di questi ragazzi. Quello che mi ha dato questa città non mi fa dormire da quando sono arrivato. Sono molto felice degli allenamenti dei ragazzi, oggi ho tantissimi dubbi di formazione: potrei chiudere gli occhi, sorteggiare e farei comunque la scelta giusta».