Juve, colpo “portoghese” a centrocampo | L’ex Atletico Madrid è già a Torino per la firma

La Juventus ha messo a segno un colpo portoghese per il proprio centrocampo. Si attende solo la fumata bianca.

La dirigenza della Juventus vuole il meglio per il proprio club e per questo nel corso delle ultime ore si è arrivati a chiudere una trattativa. Si attende solamente la fumata bianca, poi a centrocampo arriverà un profilo esperto ex Real Madrid che, attualmente, si trova già in quel di Torino per la firma.

L’obiettivo principale della Vecchia Signora è senza dubbio cancellare gli ultimi anni vissuti. La bacheca dei trofei sta iniziando a essere impolverata e l’ultimo trofeo sollevato al cielo rimane la Coppa Italia vinta con Massimiliano Allegri. Da quel momento il club piemontese non è riuscito più a risalire.

Stagioni fallimentari rispetto agli obiettivi pre annata fissati, sino ad arrivare allo scorso anno. Tutto faceva presagire il meglio per i bianconeri. Alla guida era stato chiamato un allenatore in grado di fare la differenza in massima serie con una squadra come il Bologna l’anno precedente.

Stiamo parlando di Thiago Motta che, però, non è riuscito a imprimere il suo gioco e la sua personalità anche alla guida della Juventus. La compagine è apparsa sin da subito in difficoltà e il gruppo è sembrato disunito, non in grado di dare continuità al proprio percorso: tanto in campionato quanto nelle Coppe.

La svolta

Allora nella parte finale del campionato si è deciso di affidare le chiavi della squadra a un ex bandiera, da calciatore, della Juventus: Igor Tudor. L’allenatore è riuscito a trasmettere la propria voglia di far bene su qualsiasi terreno di gioco e alla fine è anche riuscito a ottenere un risultato importante.

Ha trascinato i suoi, grazie alla vittoria nell’ultima giornata di A, in Champions League. Un traguardo tutt’altro che scontato visto l’andamento della stagione. E adesso assieme a Comolli sta lavorando per il futuro. Per cercare di costruire una squadra solida. Assieme alla Juventus ci sta pensando anche la formazione femminile a rafforzarsi.

L’acquisto

La Juventus infatti è pronta ad accogliere Tatiana Pinto, centrocampista portoghese in arrivo dall’Atletico Madrid. Con oltre 110 presenze e sei reti in nazionale, Pinto porta con sé un bagaglio di esperienza internazionale di altissimo livello, arricchito anche dalla partecipazione all’Europeo, dove ha giocato tutte le gare del girone da titolare.

Il suo percorso l’ha vista indossare diverse maglie prestigiose in Europa, dal Levante al Brighton, passando per Sporting CP, Sand e Bristol Academy, conquistando due campionati portoghesi, due coppe nazionali e una Supercoppa. Questo quanto riportato da tuttomercatoweb.com.