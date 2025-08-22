Spezia, UFFICIALE: ecco Loria

Arriva un nuovo rinforzo tra i pali per lo Spezia. Il club ligure ha ufficializzato, con un comunicato sui propri canali ufficiali, di essersi aggiudicato le prestazioni sportive di Leonardo Loria. L’estremo difensore arriva dal Pisa a titolo temporaneo, con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Questo il comunicato del club:

“Spezia Calcio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di riscatto dal Pisa Sporting Club, le prestazioni sportive del poriere Leonardo Loria. Classe 1999, nativo di Erice e prodotto del vivaio juventino, è proprio con la maglia della formazione bianconera next gen che fa il proprio esordio tra i professionisti nell’aprile del 2019 nel match disputato contro l’Olbia. Nella stagione seguente si prende la titolarità della porta della Juventus Next Gen, arrivando a disputare i quarti di finale playoff di Serie C, mentre l’anno successivo passa al Pisa, dove incontra per la prima volta mister D’Angelo. Il campionato 21/22 lo rivede titolare, questa volta a difesa della porta del Monopoli in Serie C, dove disputa un’ottima stagione, che l’anno seguente lo porta al Frosinone, con cui ottiene la promozione in massima serie. Dopo il ritorno al Pisa nella stagione 23/24, dove scende in campo in 7 occasioni, nel campionato scorso ha messo in bacheca la seconda promozione in Serie A della propria carriera, ottenuta proprio con la formazione toscana. Portiere esperto e affidabile, Loria è pronto a mettere le proprie qualità al servizio delle Aquile e di mister Luca D’Angelo, con indosso la maglia numero 16! Benvenuto Leonardo!”