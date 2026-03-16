Inzaghi presenta Palermo-Juve Stabia: «A Venezia, Monza e Frosinone abbiamo da invidiare solo i punti»

Filippo Inzaghi ha parlato in conferenza stampa dallo stadio Renzo Barbera alla vigilia di Palermo-Juve Stabia, gara valida per la 31ª giornata del campionato di Serie B, in programma domani alle ore 19. Il tecnico rosanero ha analizzato la posizione in classifica della sua squadra rispetto alle rivali per la promozione, sottolineando come il Palermo non abbia nulla da invidiare alle prime della classe.

«Cosa abbiamo in meno rispetto a Venezia, Monza e Frosinone? I punti. Questa squadra non ha niente da invidiare a nessuno».





Inzaghi ha ribadito la fiducia nel gruppo e nel percorso fatto finora, spiegando che l’obiettivo deve restare quello di continuare a fare risultati senza guardare troppo alla classifica.

«Sappiamo della nostra forza e di quello che abbiamo fatto in queste partite. Guarderemo la classifica dopo l’ultima giornata e abbiamo il dovere di fare più punti possibili».

Il tecnico rosanero ha poi sottolineato come una singola sconfitta non debba mettere in discussione quanto costruito durante la stagione.

«Non dobbiamo avere nessun rimpianto e dobbiamo dare seguito alle prestazioni. Una sconfitta non può scalfire quanto di buono fatto».

Inzaghi è tornato anche sulla partita di Monza, evidenziando i numeri prodotti dalla squadra nonostante il risultato negativo.

«L’ultima partita a Monza dice che abbiamo fatto 17 tiri. Ogni partita ha una storia a sé, bisogna migliorare in questo tipo di incontri perché nascondono sempre delle insidie».

Il messaggio del tecnico è chiaro: il Palermo deve ripartire subito e continuare a credere nel proprio percorso.

«Tutto quello che di buono e meno buono si è fatto viene cancellato nel tentativo di fare una partita migliore dopo. Abbiamo voglia di tornare a vincere subito».

Infine, Inzaghi ha sottolineato come le sconfitte pesino ancora di più per una squadra che è abituata a perdere poco.

«Quando sei abituato a perdere poco ti brucia di più. Ma tutto questo deve farci sentire ancora più forti»