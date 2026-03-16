Inzaghi presenta Palermo-Juve Stabia: «Monza va archiviata, abbiamo un debito con i nostri tifosi»

Filippo Inzaghi ha parlato in conferenza stampa dallo stadio Renzo Barbera alla vigilia di Palermo-Juve Stabia, gara valida per la 31ª giornata del campionato di Serie B, in programma domani alle ore 19. Il tecnico rosanero ha analizzato il momento della squadra dopo la sconfitta di Monza, chiedendo di guardare avanti e sottolineando il forte legame con i tifosi.

«Sono molto tranquillo e sereno. Sono dispiaciuto, ma la partita di Monza va archiviata. Questo è il calcio e bisogna ripartire subito».





Inzaghi ha spiegato come la squadra abbia già messo alle spalle il ko del Brianteo, sottolineando la necessità di concentrarsi immediatamente sulla sfida contro la Juve Stabia.

«Abbiamo un debito incredibile nei confronti della nostra gente, che ci ha accolto in quel modo e ha capito la partita che abbiamo fatto. Ripartiamo come abbiamo fatto sempre in casa».

Il tecnico rosanero ha poi risposto anche alle domande sul rendimento offensivo del Palermo negli scontri contro le squadre di vertice.

«Non lo so. L’ultima partita a Monza dice che abbiamo calciato 17 volte in porta. Ogni partita ha una storia a sé. Se è successo bisogna migliorare, ma non è questo il problema».

Secondo Inzaghi la squadra dovrà ripartire dalle cose positive mostrate nelle ultime prestazioni.

«Dobbiamo tenere quello che abbiamo fatto bene e fare un’altra grande partita. Dopo le vittorie e le sconfitte bisogna sempre ripartire».

Il tecnico ha infine ribadito la voglia del gruppo di tornare subito in campo.

«Sono contento che si possa giocare subito. Dobbiamo essere bravi a ripartire, tornare a vincere e fare quello che abbiamo sempre fatto al Barbera».