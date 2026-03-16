Serie B, rinviata Catanzaro-Modena: il maltempo ferma la 31ª giornata

La gara tra Catanzaro e Modena, valida per la 31ª giornata del campionato di Serie BKT 2025/2026, è stata ufficialmente rinviata. La decisione è stata comunicata con un provvedimento della Lega Nazionale Professionisti Serie B, pubblicato il 16 marzo 2026.

Come spiegato nel comunicato ufficiale della Lega Nazionale Professionisti Serie B, il rinvio è stato disposto dopo l’ordinanza n. 32 emanata dal Sindaco di Catanzaro, con cui è stata stabilita la chiusura di tutti gli impianti sportivi pubblici presenti sul territorio comunale per la giornata del 17 marzo 2026.





La decisione dell’amministrazione comunale arriva in seguito al peggioramento delle condizioni meteorologiche che stanno interessando la zona. Nella stessa ordinanza, richiamata anche nel provvedimento della Lega Nazionale Professionisti Serie B, viene evidenziato come il maltempo possa determinare situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, oltre a possibili criticità negli spostamenti.

Il provvedimento fa inoltre riferimento alla precedente ordinanza sindacale n. 30 del 16 marzo 2026, con cui era già stata disposta la chiusura degli impianti sportivi pubblici proprio a causa delle condizioni meteo avverse. Alla luce di tali disposizioni, la Lega Nazionale Professionisti Serie B, richiamando anche l’articolo 27.2 del proprio Statuto, ha quindi stabilito il rinvio del match.

Di conseguenza, la sfida tra Catanzaro e Modena, inizialmente programmata per martedì 17 marzo, verrà recuperata in una data successiva che sarà comunicata nelle prossime settimane dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B.