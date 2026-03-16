Inzaghi presenta Palermo-Juve Stabia: «Al posto di Ranocchia giocherà Blin. La testa è solo sulla Juve Stabia»

Filippo Inzaghi ha parlato in conferenza stampa dallo stadio Renzo Barbera alla vigilia di Palermo-Juve Stabia, gara valida per la 31ª giornata del campionato di Serie B, in programma domani alle ore 19. Il tecnico rosanero ha anticipato alcune possibili scelte di formazione, soffermandosi sull’assenza dello squalificato Ranocchia e sull’importanza della sfida contro le “vespe”.

«Al posto di Ranocchia giocherà Blin, non mancherà nulla. Sono sicuro che farà bene, è un grande uomo».





Inzaghi ha poi spiegato che la formazione non verrà stravolta, anche se qualche rotazione sarà inevitabile in vista delle partite ravvicinate.

«Ho anche il dubbio tra Vasic e Palumbo. Tre o quattro giocatori freschi li metterò, ma non stravolgerò la formazione. Qualche cambio in più lo farò a Padova».

L’allenatore rosanero ha voluto mantenere la massima concentrazione sulla gara di domani, sottolineando il valore dell’avversario e ricordando la sconfitta dell’andata.

«Il mio pensiero unico è la Juve Stabia. Mi auguro che la gente ci darà una grande mano».

Inzaghi ha riconosciuto i meriti della squadra campana, attualmente protagonista di una stagione positiva.

«Sono in quella posizione e lo meritano. Abbiamo già pagato caro all’andata contro di loro».

Il tecnico ha infine ribadito la volontà di affrontare una partita alla volta in questo momento cruciale della stagione.

«Ci concentriamo su questa partita. Qualche forza fresca la metterò, ma la seconda gara è nel nostro stadio. Penso che la più complicata sia la terza».