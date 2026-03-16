Inzaghi presenta Palermo-Juve Stabia: «Chi entra è più importante di chi gioca. Modulo? Possiamo cambiarlo a gara in corso»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 16, 2026
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Filippo Inzaghi ha parlato in conferenza stampa dallo stadio Renzo Barbera alla vigilia di Palermo-Juve Stabia, gara valida per la 31ª giornata del campionato di Serie B, in programma domani alle ore 19. Il tecnico rosanero ha sottolineato l’importanza dei giocatori che entrano dalla panchina e ha aperto alla possibilità di modificare il sistema di gioco nel corso della partita.

«Mi auguro sempre che i subentrati facciano bene, ho sempre detto che chi entra è più importante di chi gioca».


Inzaghi ha spiegato come la forza del gruppo passi anche dalla capacità dei giocatori che partono dalla panchina di incidere durante la gara.

«Cerco sempre di trasmettere questo alla squadra. Molte volte quelli che sono entrati ci hanno aiutato e hanno fatto la differenza».

Il tecnico rosanero ha poi risposto anche a una domanda sul possibile cambio di modulo, lasciando intendere che il sistema di gioco adottato finora resta il punto di riferimento.

«Il modulo ci ha portato fin qui quindi è difficile cambiarlo».

Allo stesso tempo, Inzaghi non ha escluso la possibilità di intervenire tatticamente nel corso della gara.

«A partita in corso, però, la squadra può farlo. Abbiamo le caratteristiche per cambiare assetto se necessario».

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