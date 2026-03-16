Padova, Andreoletti: «Gomez per il Palermo ci sarà. Harder? Non lo rischierò»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 16, 2026
palermo padova 1-0 (44) andreoletti

Il tecnico del Padova Matteo Andreoletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della prossima sfida di campionato, soffermandosi sulla difficoltà dell’impegno e sulle condizioni della sua squadra. L’allenatore ha invitato i suoi a scendere in campo senza timori, con umiltà e determinazione.

Andreoletti ha riconosciuto il valore dell’avversario, sottolineando come servirà una prestazione di grande livello per restare in partita: «È una partita proibitiva sulla carta, contro la squadra più forte del campionato e lo dice anche la classifica. Sono molto forti dal punto di vista tecnico e hanno tante alternative, ma noi dobbiamo andare a giocarcela a testa alta, con grande umiltà, voglia di stupire e sfruttando le nostre caratteristiche».


L’allenatore ha poi evidenziato l’importanza dell’atteggiamento, chiedendo alla squadra intensità e spirito di sacrificio: «Dobbiamo pareggiare questa differenza con l’intensità, essendo squadra e mettendoci un po’ di veleno. Sono convinto che i ragazzi faranno una grande partita».

Guardando alla gara, Andreoletti ha ribadito che nel campionato non esistono risultati scontati: «In questo campionato abbiamo capito che non esistono partite scontate. Ogni settimana ci sono risultati sorprendenti e speriamo di essere noi la sorpresa».

Sull’atteggiamento richiesto ai suoi, il tecnico è stato chiaro: «Sono partite non banali e domani dobbiamo essere una squadra “avvelenata”. È un derby contro una squadra fortissima: in termini di intensità dobbiamo essere superiori a loro».

Per quanto riguarda la situazione della rosa, Andreoletti ha spiegato che non mancano i problemi fisici ma anche qualche recupero: «Non ci sarà Silva per un piccolo problema. Dispiace perché le sue caratteristiche domani potevano esserci utili, ma recuperiamo Ghiglione».

Lo sguardo del tecnico è andato anche alle prossime settimane e alla sfida contro il Palermo: «Credo che la prossima settimana tornerà anche il Papu e penso che per Palermo ci sarà».

Più complicato invece il rientro di Harder: «Credo sia difficile, penso tornerà dopo la sosta. Sta meglio, ma non credo che lo rischierò a Palermo».

Infine Andreoletti ha parlato dell’assenza dei tifosi, che peserà molto sull’ambiente biancoscudato: «Ci dispiace soprattutto per l’assenza dei tifosi: il loro supporto è sempre stato straordinario e ancora di più in un derby. Questo può penalizzarci».

Nonostante tutto, però, il tecnico non vuole cercare scuse: «Noi però non vogliamo alibi: dobbiamo soffrire insieme ed essere pronti a mordere appena ne avremo la possibilità».

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