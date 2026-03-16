Padova, Andreoletti: «Gomez per il Palermo ci sarà. Harder? Non lo rischierò»
Il tecnico del Padova Matteo Andreoletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della prossima sfida di campionato, soffermandosi sulla difficoltà dell’impegno e sulle condizioni della sua squadra. L’allenatore ha invitato i suoi a scendere in campo senza timori, con umiltà e determinazione.
Andreoletti ha riconosciuto il valore dell’avversario, sottolineando come servirà una prestazione di grande livello per restare in partita: «È una partita proibitiva sulla carta, contro la squadra più forte del campionato e lo dice anche la classifica. Sono molto forti dal punto di vista tecnico e hanno tante alternative, ma noi dobbiamo andare a giocarcela a testa alta, con grande umiltà, voglia di stupire e sfruttando le nostre caratteristiche».
L’allenatore ha poi evidenziato l’importanza dell’atteggiamento, chiedendo alla squadra intensità e spirito di sacrificio: «Dobbiamo pareggiare questa differenza con l’intensità, essendo squadra e mettendoci un po’ di veleno. Sono convinto che i ragazzi faranno una grande partita».
Guardando alla gara, Andreoletti ha ribadito che nel campionato non esistono risultati scontati: «In questo campionato abbiamo capito che non esistono partite scontate. Ogni settimana ci sono risultati sorprendenti e speriamo di essere noi la sorpresa».
Sull’atteggiamento richiesto ai suoi, il tecnico è stato chiaro: «Sono partite non banali e domani dobbiamo essere una squadra “avvelenata”. È un derby contro una squadra fortissima: in termini di intensità dobbiamo essere superiori a loro».
Per quanto riguarda la situazione della rosa, Andreoletti ha spiegato che non mancano i problemi fisici ma anche qualche recupero: «Non ci sarà Silva per un piccolo problema. Dispiace perché le sue caratteristiche domani potevano esserci utili, ma recuperiamo Ghiglione».
Lo sguardo del tecnico è andato anche alle prossime settimane e alla sfida contro il Palermo: «Credo che la prossima settimana tornerà anche il Papu e penso che per Palermo ci sarà».
Più complicato invece il rientro di Harder: «Credo sia difficile, penso tornerà dopo la sosta. Sta meglio, ma non credo che lo rischierò a Palermo».
Infine Andreoletti ha parlato dell’assenza dei tifosi, che peserà molto sull’ambiente biancoscudato: «Ci dispiace soprattutto per l’assenza dei tifosi: il loro supporto è sempre stato straordinario e ancora di più in un derby. Questo può penalizzarci».
Nonostante tutto, però, il tecnico non vuole cercare scuse: «Noi però non vogliamo alibi: dobbiamo soffrire insieme ed essere pronti a mordere appena ne avremo la possibilità».