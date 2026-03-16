Serie C, Vicenza avanti all’intervallo sull’Inter U23
Il Vicenza chiude in vantaggio il primo tempo contro l’Inter U23 nella gara del girone A di Serie C. Al “Menti” i biancorossi conducono 1-0 dopo i primi 45 minuti grazie alla rete di Capello.
La partita si accende dopo una prima fase di studio. Al 22’ il Vicenza prova a prendere campo e alza il ritmo, mettendo sotto pressione la difesa nerazzurra.
Il vantaggio arriva al 31’: Alessandro Capello trova la giocata giusta e firma l’1-0 che fa esplodere lo stadio, premiando la maggiore incisività offensiva dei padroni di casa.
Nel finale di frazione l’Inter U23 prova a reagire, ma la difesa vicentina regge senza concedere grandi occasioni. Le squadre rientrano quindi negli spogliatoi con il Vicenza avanti di misura e con la ripresa ancora tutta da giocare.