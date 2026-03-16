Serie A, Fiorentina avanti all’intervallo: 0-2 sul campo della Cremonese

La Fiorentina chiude in vantaggio 2-0 il primo tempo contro la Cremonese, al termine di una frazione in cui i viola hanno saputo colpire nei momenti chiave della gara.

L’avvio è equilibrato, con la Cremonese che prova a rendersi pericolosa nelle prime battute: al 4’ Federico Bonazzoli conclude dall’interno dell’area ma trova la pronta risposta di David de Gea. Poco dopo è Fabiano Parisi a provarci dalla distanza senza trovare lo specchio. Proprio Parisi sblocca la gara al 25’, firmando lo 0-1 al termine di una bella azione personale: il terzino viola conclude centralmente e batte il portiere grigiorosso.





La squadra di casa prova a reagire, ma al 27’ arriva anche un cartellino giallo per Warren Bondo. La Fiorentina continua a spingere e al 32’ trova il raddoppio con Roberto Piccoli, bravo a inserirsi su un passaggio filtrante in area e a battere il portiere con freddezza. Nel finale di tempo la Cremonese prova a farsi vedere in avanti, con Tommaso Barbieri che al 38’ tenta la conclusione da fuori senza fortuna. Dopo i primi 45 minuti le squadre rientrano negli spogliatoi con la Fiorentina avanti di due reti.