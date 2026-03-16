Serie A, Fiorentina avanti all’intervallo: 0-2 sul campo della Cremonese

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 16, 2026
file2 - 2026-03-16T212719.309

La Fiorentina chiude in vantaggio 2-0 il primo tempo contro la Cremonese, al termine di una frazione in cui i viola hanno saputo colpire nei momenti chiave della gara.

L’avvio è equilibrato, con la Cremonese che prova a rendersi pericolosa nelle prime battute: al 4’ Federico Bonazzoli conclude dall’interno dell’area ma trova la pronta risposta di David de Gea. Poco dopo è Fabiano Parisi a provarci dalla distanza senza trovare lo specchio. Proprio Parisi sblocca la gara al 25’, firmando lo 0-1 al termine di una bella azione personale: il terzino viola conclude centralmente e batte il portiere grigiorosso.


La squadra di casa prova a reagire, ma al 27’ arriva anche un cartellino giallo per Warren Bondo. La Fiorentina continua a spingere e al 32’ trova il raddoppio con Roberto Piccoli, bravo a inserirsi su un passaggio filtrante in area e a battere il portiere con freddezza. Nel finale di tempo la Cremonese prova a farsi vedere in avanti, con Tommaso Barbieri che al 38’ tenta la conclusione da fuori senza fortuna. Dopo i primi 45 minuti le squadre rientrano negli spogliatoi con la Fiorentina avanti di due reti.

Altre notizie

Screenshot 2026-03-15 223952

Serie A: il Milan crolla all’Olimpico, la Lazio vince 1-0. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 15, 2026
Screenshot 2026-03-15 211941

Serie A: all’intervallo Lazio avanti 1-0 sul Milan

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 15, 2026
Screenshot 2026-03-15 195634

Serie A: il Como batte 2-1 la Roma e conquista il quarto posto. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 15, 2026
file12 (4)

Serie A: Udinese sconfitta in casa dalla Juventus. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
file1 (38)

Serie A: il Napoli vince in rimonta sul Lecce, al Maradona finisce 2-1. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
Serie B Palermo-Cosenza 1-1 (8) tifosi curva renzo barbera

Gazzetta dello Sport: “Euro 2032, corsa agli stadi: Palermo osservata speciale con il restyling del Barbera”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
file6 (54)

Serie A, Torino show: Parma travolto 4-1. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 13, 2026
file4 (91)

Serie A, equilibrio all’intervallo: Torino-Parma 1-1

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 13, 2026
Galliani chiama il suo pupillo

Galliani: «Mio primo colpo di mercato? Uno scambio con il Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 13, 2026
Screenshot 2026-03-12 105843

Forbes: “Il Como degli Hartono ha la proprietà più ricca. La classifica”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
la penna

Gazzetta dello Sport: “La Penna verso il ritorno in Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 10, 2026
Oplus_131104

Simic: «Al Palermo con Zamparini era dura. Inzaghi? Quante ragazze…»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 10, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

file2 - 2026-03-16T212719.309

Serie A, Fiorentina avanti all’intervallo: 0-2 sul campo della Cremonese

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 16, 2026
file1 - 2026-03-16T212245.458

Serie C Girone A, Vicenza avanti all’intervallo sull’Inter U23

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 16, 2026
palermo padova 1-0 (44) andreoletti

Padova, Andreoletti: «Gomez per il Palermo ci sarà. Harder? Non lo rischierò»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 16, 2026
595ad1ec-846b-4193-a4a4-2a8c38c31bdf

Inzaghi presenta Palermo-Juve Stabia: «Chi entra è più importante di chi gioca. Modulo? Possiamo cambiarlo a gara in corso»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 16, 2026
40bfb3e8-117b-410e-9c40-8723a8c8a85f

Inzaghi presenta Palermo-Juve Stabia: «Al posto di Ranocchia giocherà Blin. La testa è solo sulla Juve Stabia»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 16, 2026