Mantova, Modesto verso il Cesena: «Sarà una bella partita in un’atmosfera speciale»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 16, 2026
PALERMO MANTOVA MODESTO

Il Mantova si prepara alla sfida di campionato contro il Cesena. Alla vigilia della gara l’allenatore biancorosso Francesco Modesto ha parlato in conferenza stampa, presentando il match e sottolineando le difficoltà di una preparazione condizionata dal calendario ravvicinato.

Il tecnico ha innanzitutto evidenziato il clima particolare che accompagnerà la partita: «Sarà una bella partita, in un’atmosfera speciale perché tutti vivremo le celebrazioni per il 115° anniversario del Mantova. Affrontiamo il Cesena subito dopo la trasferta di Empoli, a distanza di pochissimi giorni, e questo rende più complicata la preparazione».


Modesto ha poi spiegato che il cambio di allenatore in casa romagnola rappresenta una variabile da tenere in considerazione: «Quando l’avversaria cambia allenatore, devi cercare di capire che tipo di mentalità porterà il nuovo tecnico alla squadra. Conosciamo bene le caratteristiche dei giocatori del Cesena, ma bisogna essere pronti ad affrontare anche le incognite che questa variabile può portare».

Sul piano tattico l’allenatore ha sottolineato la qualità dell’avversario, ma anche la necessità di concentrarsi sul proprio gioco: «Devi preparare la partita partendo dai singoli perché il Cesena ha giocatori importanti. La squadra va analizzata sotto tanti punti di vista: tecnico-tattico ma anche sotto l’aspetto della mentalità che potrà dare il nuovo allenatore. Noi però siamo il Mantova e dobbiamo pensare prima di tutto a fare la nostra partita con la giusta umiltà».

Fondamentale sarà anche il sostegno del pubblico: «La spinta dei tifosi non è mai mancata, sia in casa sia in trasferta. Anche a Empoli erano tantissimi e questa vicinanza fa bene a tutti. Ci sono punti importanti in palio e sappiamo bene quanto valga questa partita».

Infine Modesto ha parlato della gestione delle energie in un periodo ricco di impegni: «In questo momento dobbiamo cercare di massimizzare. Dal punto di vista mentale questa squadra deve rimanere sempre al massimo, senza permettersi cali».

Sulle possibili scelte di formazione, il tecnico non esclude continuità rispetto all’ultima gara: «Potrei anche schierare la stessa formazione. Conosco bene i miei ragazzi: sia chi parte dall’inizio sia chi entra a gara in corso può fare la differenza»

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