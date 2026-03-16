Serie C Girone A, il Vicenza batte l’Inter U23 e vola in Serie B: promozione con sei giornate d’anticipo

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 16, 2026
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Festa grande al “Menti”: il Vicenza supera 2-1 l’Inter U23 e conquista matematicamente la promozione in Serie B con ben sei giornate d’anticipo. Grazie a questo successo i biancorossi portano il vantaggio in classifica a +20 sulla seconda, un margine ormai irraggiungibile che certifica il dominio della squadra nel girone A di Serie C.

Il Vicenza sblocca la partita al 31’ con Alessandro Capello, che firma la rete dell’1-0 facendo esplodere lo stadio e indirizzando il match già nel primo tempo.


Nella ripresa i padroni di casa partono con grande determinazione e al 54’ trovano anche il raddoppio grazie a Stuckler, che porta i biancorossi sul 2-0 e avvicina ulteriormente la squadra al traguardo.

L’Inter U23 prova a riaprire la gara al 66’ con Kamate, che accorcia le distanze e ridà un po’ di speranza ai nerazzurri. Nel finale però il Vicenza gestisce il vantaggio senza correre particolari rischi fino al triplice fischio.

Alla fine può partire la festa: con questo successo il Vicenza celebra una promozione meritata, arrivata con largo anticipo dopo una stagione dominata nel girone A di Serie C.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

  • L.R. Vicenza – 78

  • Brescia – 58

  • Lecco – 54

  • Trento – 54

  • Cittadella – 53

  • Renate – 53

  • Alcione Milano – 50

  • Lumezzane – 44

  • Inter U23 – 42

  • Giana Erminio – 42

  • Pro Vercelli – 41

  • Novara – 41

  • AlbinoLeffe – 40

  • Ospitaletto – 37

  • Arzignano – 37

  • Dolomiti Bellunesi – 35

  • Pergolettese – 33

  • Virtus Verona – 22

  • Pro Patria – 19

  • Triestina – 5 ⚽

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