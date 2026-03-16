Serie C Girone A, il Vicenza batte l’Inter U23 e vola in Serie B: promozione con sei giornate d’anticipo
Festa grande al “Menti”: il Vicenza supera 2-1 l’Inter U23 e conquista matematicamente la promozione in Serie B con ben sei giornate d’anticipo. Grazie a questo successo i biancorossi portano il vantaggio in classifica a +20 sulla seconda, un margine ormai irraggiungibile che certifica il dominio della squadra nel girone A di Serie C.
Il Vicenza sblocca la partita al 31’ con Alessandro Capello, che firma la rete dell’1-0 facendo esplodere lo stadio e indirizzando il match già nel primo tempo.
Nella ripresa i padroni di casa partono con grande determinazione e al 54’ trovano anche il raddoppio grazie a Stuckler, che porta i biancorossi sul 2-0 e avvicina ulteriormente la squadra al traguardo.
L’Inter U23 prova a riaprire la gara al 66’ con Kamate, che accorcia le distanze e ridà un po’ di speranza ai nerazzurri. Nel finale però il Vicenza gestisce il vantaggio senza correre particolari rischi fino al triplice fischio.
Alla fine può partire la festa: con questo successo il Vicenza celebra una promozione meritata, arrivata con largo anticipo dopo una stagione dominata nel girone A di Serie C.
LA CLASSIFICA AGGIORNATA
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L.R. Vicenza – 78
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Brescia – 58
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Lecco – 54
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Trento – 54
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Cittadella – 53
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Renate – 53
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Alcione Milano – 50
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Lumezzane – 44
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Inter U23 – 42
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Giana Erminio – 42
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Pro Vercelli – 41
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Novara – 41
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AlbinoLeffe – 40
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Ospitaletto – 37
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Arzignano – 37
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Dolomiti Bellunesi – 35
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Pergolettese – 33
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Virtus Verona – 22
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Pro Patria – 19
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Triestina – 5 ⚽