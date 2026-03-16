Serie A, Fiorentina travolgente: 1-4 alla Cremonese. La classifica aggiornata
La Fiorentina conquista una netta vittoria sul campo della Cremonese, imponendosi 4-1 al termine di una gara controllata per lunghi tratti dai viola. Dopo un avvio equilibrato, la squadra ospite passa in vantaggio al 25’ con Fabiano Parisi, autore di una bella azione personale conclusa con il tiro vincente che sblocca il match. I viola continuano a spingere e al 32’ trovano il raddoppio: Roberto Piccoli sfrutta un passaggio filtrante in area e con grande freddezza batte il portiere per lo 0-2.
Nella ripresa la Fiorentina chiude praticamente i conti dopo pochi minuti. Al 49’ Dodô firma lo 0-3 con una giocata di qualità all’interno dell’area che lascia senza scampo il portiere avversario.
La Cremonese prova a reagire e al 57’ accorcia le distanze con David Okereke, che finalizza un’azione in area con un rasoterra preciso. I grigiorossi tentano di riaprire la partita, ma la Fiorentina controlla bene e nel finale cala il poker: al 70’ Albert Gudmundsson trova un gran gol con un tiro potente che si infila nel sette, fissando il punteggio sull’1-4. Nel finale spazio anche alle rotazioni per i viola, che gestiscono il vantaggio fino al triplice fischio portando a casa tre punti importanti.
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Inter – 68
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Milan – 60
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Napoli – 59
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Como – 54
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Juventus – 53
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Roma – 51
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Atalanta – 47
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Bologna – 42
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Lazio – 40
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Sassuolo – 38
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Udinese – 36
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Parma – 34
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Genoa – 33
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Torino – 33
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Cagliari – 30
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Fiorentina – 28
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Lecce – 27
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Cremonese – 24
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Pisa – 18
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Verona – 18