Inzaghi: «Brunori non si discute, i suoi gol arriveranno. Giocare al Barbera è un privilegio»

Nell’ultima parte dell’intervista concessa da Filippo Inzaghi a Luigi Butera per il Giornale di Sicilia, il tecnico rosanero difende a spada tratta il suo capitano e leader offensivo, Matteo Brunori, ancora a secco in campionato ma sempre al centro del progetto del Palermo.

«Non scherziamo, Brunori non si discute – dichiara Inzaghi al Giornale di Sicilia –. È stato anche sfortunato: gli hanno annullato due gol per centimetri e più di un portiere ha fatto qualche miracolo con lui. Brunori ha un atteggiamento incredibile, con lui ho un rapporto straordinario. I suoi gol arriveranno. Aggiungo anche che c’è una cartolina che dimostra cos’è il Palermo e cos’è Brunori: il capitano è il primo ad esultare anche quando non gioca».

Come scrive Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, Inzaghi ribadisce che la squadra è stata costruita proprio per esaltare l’intesa tra il suo bomber e i due centrocampisti più tecnici: «Brunori può giocare con Palumbo e Ranocchia? Assolutamente sì, la squadra è stata pensata con loro. Anche perché a nessuno dei tre manca la quantità. In Serie B bisogna correre prima di tutto. In certe partite li vedremo insieme tutti e tre, sicuro».

Il tecnico emiliano, intervistato ancora da Luigi Butera per il Giornale di Sicilia, si sofferma poi sul legame tra la città e la squadra, testimoniato da numeri da record: «Sono numeri straordinari e ne siamo fieri. Da avversario il Barbera era sempre uno stadio complicato, da allenatore del Palermo mi esalta. Non voglio sentire parlare di pressioni, giocare in uno stadio così deve essere un divertimento. Bisogna saper accettare anche qualche fischio se non rendi al meglio. Per fortuna finora siamo sempre usciti fra gli applausi».

Come sottolinea il Giornale di Sicilia, con oltre 127 mila presenze nelle prime quattro gare interne, il Barbera è già un fortino e il simbolo di una città tornata a sognare insieme alla sua squadra e al suo allenatore.

