Inzaghi: «Palermo è meravigliosa, qui non pago mai al ristorante!»

Nel capitolo più intimo della lunga intervista concessa da Filippo Inzaghi a Luigi Butera per il Giornale di Sicilia, il tecnico del Palermo si apre sul suo rapporto con la città, sulla vita quotidiana e sul legame profondo che si è creato con la gente rosanero.

«Palermo è bellissima, come la immaginavo quando venivo a giocarci – racconta Inzaghi al Giornale di Sicilia –. Ho deciso di vivere in centro perché mi piace il contatto con la gente. Io mi nutro delle persone. Quando ho un momento complicato, mi basta andare in mezzo alla gente: mi circondano d’affetto e le preoccupazioni svaniscono. Dove abito mi piace anche per i bambini e mia moglie, voglio che vivano la città. Per visitarla ci sarà tempo, per ora passo troppo tempo al campo. Sono stato però tre giorni ad Agrigento, volevo vedere i templi».

Come riporta Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, Inzaghi si lascia andare anche a un sorriso: «Ho imparato solo “amunì” (ride). Il cibo è eccezionale, ma quello che mi colpisce è che nessuno vuole farmi pagare. Insisto, ma è impossibile».

Il tecnico emiliano racconta poi del legame con suo fratello Simone, oggi in Arabia Saudita: «Ci segue sempre anche da lì, è il primo a telefonarmi dopo ogni partita. È contento che io sia qui e so anche cosa si augura. Spero di rendere felice lui e anche tutti i tifosi».

E alla domanda su una promessa per la promozione, Inzaghi risponde con la sua consueta concretezza, come sottolinea ancora il Giornale di Sicilia: «Nessuna. La promessa più bella è continuare a dare tutto in campo. Alleno un gruppo straordinario con una grande cultura del lavoro. C’è grande rispetto per l’allenatore e per il compagno, sono queste le cose che mi rendono felice. I risultati sono una conseguenza. Nel calcio si vince e si perde, spero solo che la squadra esca sempre a testa alta come ha fatto finora».

