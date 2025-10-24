Inzaghi, storico traguardo: 200ª in B. Il tecnico rosanero ha vinto più della metà delle gare giocate finora

Domani sera, al Ceravolo di Catanzaro, Filippo Inzaghi taglierà un traguardo speciale: la 200ª panchina in Serie B. Come ricorda Pierluigi Capuano sul Corriere dello Sport, il tecnico rosanero ha costruito una carriera di successi e continuità nel campionato cadetto, diventandone una delle figure più vincenti e riconoscibili.

Nelle sei stagioni disputate in B — sottolinea ancora Capuano sulle colonne del Corriere dello Sport — Inzaghi ha collezionato 95 panchine nelle stagioni regolari e 4 nei playoff, 3 con il Venezia e una con la Reggina. Il percorso parla chiaro: playoff conquistati con i lagunari appena promossi, la cavalcata record con il Benevento 2019/20, l’esperienza di Brescia interrotta con la squadra in piena zona playoff, e la qualificazione agli spareggi con la Reggina, nonostante un’annata complessa. Ora, con il Palermo imbattuto, “SuperPippo” continua a lasciare il segno.

Il bilancio, scrive Pierluigi Capuano sul Corriere dello Sport, è da applausi: 102 vittorie, 52 pareggi e 45 sconfitte nelle prime 199 panchine cadette. Il miglior rendimento resta quello con il Benevento, autore di 26 successi e appena 4 ko nel campionato 2019/20, chiuso con la promozione in Serie A. L’esordio in panchina risale al 26 agosto 2017, con lo 0-0 del suo Venezia contro la Salernitana di Bollini. Il primo successo arrivò due settimane dopo, a Bari, con i gol di Bentivoglio e Zigoni.

Infine, Capuano sul Corriere dello Sport evidenzia come il tecnico non sbagli mai le tappe simboliche: la centesima panchina in B, l’11 dicembre 2021, si concluse con un successo per 2-0 del suo Brescia a Ferrara sulla Spal, con reti di Tramoni e Bisoli. Ora, a Catanzaro, Aquilani lo attende consapevole di affrontare uno dei migliori allenatori della storia recente del torneo cadetto.