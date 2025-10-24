Inzaghi, storico traguardo: 200ª in B. Il tecnico rosanero ha vinto più della metà delle gare giocate finora

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 24, 2025

Domani sera, al Ceravolo di Catanzaro, Filippo Inzaghi taglierà un traguardo speciale: la 200ª panchina in Serie B. Come ricorda Pierluigi Capuano sul Corriere dello Sport, il tecnico rosanero ha costruito una carriera di successi e continuità nel campionato cadetto, diventandone una delle figure più vincenti e riconoscibili.

Nelle sei stagioni disputate in B — sottolinea ancora Capuano sulle colonne del Corriere dello Sport — Inzaghi ha collezionato 95 panchine nelle stagioni regolari e 4 nei playoff, 3 con il Venezia e una con la Reggina. Il percorso parla chiaro: playoff conquistati con i lagunari appena promossi, la cavalcata record con il Benevento 2019/20, l’esperienza di Brescia interrotta con la squadra in piena zona playoff, e la qualificazione agli spareggi con la Reggina, nonostante un’annata complessa. Ora, con il Palermo imbattuto, “SuperPippo” continua a lasciare il segno.

Il bilancio, scrive Pierluigi Capuano sul Corriere dello Sport, è da applausi: 102 vittorie, 52 pareggi e 45 sconfitte nelle prime 199 panchine cadette. Il miglior rendimento resta quello con il Benevento, autore di 26 successi e appena 4 ko nel campionato 2019/20, chiuso con la promozione in Serie A. L’esordio in panchina risale al 26 agosto 2017, con lo 0-0 del suo Venezia contro la Salernitana di Bollini. Il primo successo arrivò due settimane dopo, a Bari, con i gol di Bentivoglio e Zigoni.

Infine, Capuano sul Corriere dello Sport evidenzia come il tecnico non sbagli mai le tappe simboliche: la centesima panchina in B, l’11 dicembre 2021, si concluse con un successo per 2-0 del suo Brescia a Ferrara sulla Spal, con reti di Tramoni e Bisoli. Ora, a Catanzaro, Aquilani lo attende consapevole di affrontare uno dei migliori allenatori della storia recente del torneo cadetto.

