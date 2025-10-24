Corriere dello Sport: “Aquilani studia soluzioni per la gara delicata con il Palermo”

Il Corriere dello Sport, attraverso la firma di Carlo Talarico, racconta il clima di attesa che si respira a Catanzaro alla vigilia della sfida con il Palermo, in programma sabato pomeriggio al “Ceravolo”.

Per i giallorossi non sarà un impegno semplice: di fronte ci sarà una formazione lanciata verso la vetta della classifica, ma priva del proprio pubblico a causa del divieto di trasferta. «Serviranno la squadra, la prestazione e l’apporto dei tifosi», scrive Talarico sul Corriere dello Sport, sottolineando come la società calabrese abbia fatto quadrato attorno al gruppo per ritrovare fiducia e risultati.

Il presidente Noto e il direttore sportivo Polito hanno incontrato la stampa per ribadire la necessità di «compattezza e spirito comune», lo stesso che un anno fa aveva rilanciato il Catanzaro. Come riporta ancora Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, Polito e Aquilani hanno poi visitato la sede dello storico Catanzaro Club, mentre i giocatori Bashi e Borrelli hanno partecipato al progetto “Aquile in classe”, parlando di sport e sogni con trecento studenti di un liceo cittadino.

Sul piano tecnico, Aquilani, pronto a tornare in panchina dopo la squalifica, valuta diverse soluzioni per il centrocampo. «Il rebus da sciogliere riguarda l’assetto della mediana», spiega Talarico sul Corriere dello Sport, evidenziando che l’allenatore potrebbe optare per un modulo più equilibrato, inserendo un mediano in più e concedendo spazio a Pontisso e Buglio, quest’ultimo in cerca dell’esordio stagionale.

Infine, nel pezzo firmato da Carlo Talarico per il Corriere dello Sport, spazio anche alle parole di Paolo Bedin, presidente della Lega Serie B, che ha commentato i lavori di ristrutturazione dello stadio “Ceravolo”: «Il progetto va visto non solo come un miglioramento dell’esperienza dei tifosi, ma come simbolo di rigenerazione urbana, sportiva e identitaria per Catanzaro».