Catanzaro-Palermo, le probabili formazioni: Aquilani lancia Buglio, Inzaghi sceglie Le Douaron

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Catanzaro-Palermo si avvicina con situazioni opposte tra le due panchine. In Calabria, Aquilani deve fare i conti con una vera e propria emergenza difensiva: alle assenze di Di Francesco e Verrengia si aggiungono quelle di Frosinini, Verrengia (nuovamente out) e, probabilmente, Bettella.

Come spiega il Corriere dello Sport, in difesa si va verso la conferma di Brighenti, Antonini e Di Chiara, mentre a centrocampo potrebbe arrivare l’esordio stagionale di Buglio, in ballottaggio con Rispoli. Davanti, spazio a Cissé accanto a Iemmello, con Pontisso e Petriccione a guidare la mediana e Favasuli largo sulla corsia.

Nel Palermo, scrive ancora il Corriere dello Sport, Filippo Inzaghi sembra intenzionato a confermare in blocco l’undici sceso in campo contro il Modena, con la sola novità rappresentata da Le Douaron al posto di Brunori nel tridente offensivo. Diakitè agirà nuovamente da esterno di centrocampo, mentre restano indisponibili Bani e Gyasi.

Probabili formazioni

Catanzaro (3-5-1-1): Pigliacelli; Brighenti, Antonini, Di Chiara; D’Alessandro, Buglio, Petriccione, Pontisso, Favasuli; Cissé; Iemmello.

A disp.: Marietta, Borrelli, Cassandro, Bashi, Alesi, Nuamah, Rispoli, Liberali, Oudin, Buso, Pandolfi, Pittarello.

All.: Aquilani.

Palermo (3-4-2-1): Joronen; Pierozzi, Peda, Ceccaroni; Diakitè, Segre, Ranocchia, Augello; Le Douaron, Palumbo; Pohjanpalo.

A disp.: Gomis, Avella, Bereszynski, Veroli, Gomes, Vasic, Giovane, Blin, Brunori, Corona.

All.: F. Inzaghi.