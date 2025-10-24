Serie B, Modena-Empoli apre la 9ª giornata: al “Braglia” Dionisi sfida Sottil. Le probabili formazioni
La 9ª giornata di Serie B si apre questa sera con un anticipo di alto profilo. Al “Braglia” di Modena (ore 20.30), come riporta il Corriere dello Sport, i gialloblù di Sottil affrontano l’Empoli di Dionisi in una sfida tra due formazioni reduci da risultati alterni ma in crescita sul piano del gioco.
Il Corriere dello Sport spiega che Pyyhtia prenderà il posto di Sersanti a centrocampo, mentre Tonoli, reduce da una frattura al setto nasale subita a Palermo, scenderà in campo con una maschera protettiva. Beyuku torna tra i convocati, mentre restano indisponibili Ponsi, Cotali e Pergreffi.
Sul fronte toscano, scrive ancora il Corriere dello Sport, Ignacchiti è pronto a rientrare dal primo minuto, con Ilie confermato mezzala sinistra. In attacco, Shpendi è favorito su Popov.
Arbitra Tremolada di Monza, assistito da Zingarelli e Luciani. Quarto uomo Renzi, al VAR Serra, AVAR Monaldi.
Probabili formazioni
Modena (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Zanimacchia, Gerli, Santoro, Pyyhtia, Zampano; Di Mariano, Gliozzi.
A disp.: Bagheria, Pezzolato, Cauz, Magnino, Nador, Dellavalle, Beyuku, Sersanti, Massolin, Caso, Defrel, Mendes.
All.: Sottil.
Empoli (3-5-1-1): Fulignati; Obaretin, Guarino, Lovato; Carboni, Ilie, Ghion, Ignacchiti, Elia; Ceesay; Shpendi.
A disp.: Perisan, Ebuehi, Curto, Haas, Belardinelli, Yepes, Moruzzi, Saporiti, Pellegri, Konate, Bianchi, Popov.
All.: Dionisi.