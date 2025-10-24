Nissa, incontro a Palermo con il ds del Palermo Carlo Osti

Serata di calcio e incontri a Palermo per la Nissa. Il presidente Luca Giovannone ha pubblicato un video sui propri canali social in cui appare a cena con il direttore generale Castronovo e il direttore sportivo del Palermo, Carlo Osti.

Nel filmato, girato in una trattoria del capoluogo, i tre dirigenti brindano in un clima disteso. A parlare è proprio Castronovo, che scherzando dice: «Siamo qui per lavoro, per la Nissa, però non vi diciamo perché». Subito dopo interviene Giovannone, che definisce l’incontro «una riunione programmatica», accennando a progetti futuri senza rivelarne i dettagli.

La Nissa, impegnata nel campionato di Serie D con l’obiettivo dichiarato di vincere il torneo, potrebbe nei prossimi mesi avviare forme di collaborazione con il Palermo, anche in ottica mercato, per favorire la crescita di alcuni giovani rosanero.

Nel video, Giovannone conclude con un auspicio che sintetizza lo spirito dell’incontro: «Speriamo che finalmente una squadra siciliana arrivi in Serie A. Forza Palermo!».