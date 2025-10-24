Corriere dello Sport: “Palermo all’assalto in equilibrio”

Nel giorno in cui Filippo Inzaghi taglia il traguardo delle 200 panchine in Serie B, il Corriere dello Sport — attraverso la firma di Paolo Vannini — sottolinea la volontà del Palermo di proseguire sulla strada della continuità.

Il tecnico rosanero, spiega Vannini sul Corriere dello Sport, dovrebbe confermare in blocco la formazione che ha pareggiato col Modena, rimandando eventuali rotazioni alle prossime sfide casalinghe con Monza e Pescara.

Inzaghi punta ancora su Ranocchia e Segre, apparsi in vantaggio su Blin e Gomes, mentre in regia crescerà il minutaggio di Palumbo, chiamato a dare ritmo e fantasia alla manovra. L’unica novità dal primo minuto riguarda l’attacco: Le Douaron prenderà il posto di Brunori, soluzione già sperimentata nelle trasferte per sfruttare la maggiore fisicità del francese e lasciare spazio nel finale al numero nove.

Come ricorda ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, la trasferta di Catanzaro nasconde più di un’insidia. Gli avversari non hanno ancora trovato la vittoria e il tecnico giallorosso è ritenuto in bilico, fattori che renderanno la gara incandescente. Senza il sostegno dei tifosi rosanero, penalizzati dal divieto di trasferta, il Palermo dovrà dimostrare ancora una volta solidità e maturità.

Infine, Vannini conclude sulle pagine del Corriere dello Sport con un accento extra campo: proseguono le iniziative legate ai 125 anni del club, che culmineranno il 1° novembre con Palermo-Pescara. Il presidente Mirri ha preso parte al dibattito universitario su sport e sviluppo territoriale, mentre la società lancia la promozione “Pink Week”: chi assisterà alla gara col Monza avrà la prelazione per i biglietti del match celebrativo.