Inchiesta Iene su Bagni, l’ex rosa Accardi: «Siete la rovina del calcio. Il vostro è un mondo sporco»

L’inchiesta de “Le Iene” su Salvatore Bagni mandata in onda ieri sera, martedì 13 maggio, ha generato tanta indignazione. L’ex Napoli e Inter, che ad oggi si occupa di consulenze di calciomercato, ha chiesto 30.000 euro a un giocatore per esordire in Serie C: una delle tante follie che stanno rovinando sia il calcio dilettantistico che il professionismo di base.

(Bufera su Salvatore Bagni e la Vis Pesaro: “30mila euro per giocare in Serie C”, l’inchiesta delle Iene)

La vicenda ha scandalizzato anche gli addetti ai lavori, tra cui Andrea Accardi, ex giocatore del Palermo, il quale si è espresso con le seguenti parole attraverso le proprie Instagram stories:

“Parlate di coltivare i sogni e spronate i giovani a non mollare alle prime difficoltà, purtroppo però dietro c’è il vostro sporco mondo fatto solo di soldi…Piuttosto che scendere a compromessi con voi continuerò ad amare quel calcio romantico fatto di romanticismo e PURO AMORE! Siete la rovina del calcio, il calcio è solo della gente che lo AMA davvero e voi nonostante tutto non riuscirete mai a rovinarlo. INDEGNI”.