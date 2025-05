“Special Olympics” nei playoff e playout di Serie B

Si è svolta questa mattina, presso la Sala Paolo Rossi della FIGC, la conferenza stampa di presentazione della XXV edizione della Special Olympics European Football Week, in programma dal 19 al 24 maggio 2025 in oltre 45 Paesi di Europa-Eurasia. Un appuntamento ormai storico – si legge sul sito ufficiale della Lega Serie B -, che quest’anno assume un significato particolare: celebrare 25 anni di calcio unificato, inclusione e passione sportiva. Oltre 35.000 atleti con e senza disabilità intellettive saranno protagonisti in centinaia di eventi, con il supporto delle federazioni calcistiche, delle scuole e delle comunità locali.

In Italia, con il patrocinio della FIGC, della Lega Serie A e della Lega Serie B, oltre 5.000 atleti Special Olympics saranno impegnati in un ricco programma di partite, tornei, percorsi di avviamento al calcio e “discese in campo” simboliche lungo tutto il territorio nazionale. Anche la Lega Serie B sosterrà Special Olympics e la “XXV Edizione Special Olympics European Football Week” in occasione dei turni preliminari e delle semifinali Playoff Serie BKT e della finale andata Playout, che si terranno sabato 17, lunedì 19 e mercoledì 21 maggio prossimo: in queste partite gli atleti Special Olympics parteciperanno al cerimoniale d’ingresso in campo, entrando in campo al fianco dei calciatori; sono previsti inoltre iniziative di sensibilizzazione e promozione della Football Week in occasione delle interviste pre match (patch sulle divise durante le interviste) e sui social network della Lega e delle Associate.

A questo proposito durante la conferenza stampa di presentazione il Presidente della Lega Serie B Paolo Bedin ha ricordato che “il nostro ruolo è quello di sostenere non solo concetti di inclusione e condivisione, ma anche di promozione di questi valori. Abbiamo una responsabilità, quella di utilizzare la notorietà e diffusione mediatica del calcio, per comunicare valori positivi. Riprenderemo il rapporto con Special Olympics, lo faremo già con l’inizio di playoff e playout, è un impegno che ci prendiamo oggi e che porteremo avanti in maniera strutturata”, ha aggiunto, prima di ringraziare la federazione, “che si dimostra sensibile ad attività che escono dal terreno di gioco e vanno a toccare la società”.