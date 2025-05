Palermo subito al lavoro in vista della Juve Stabia. Il report

Tra tre giorni il Palermo tornerà subito in campo per affrontare la Juve Stabia. Sabato 17 maggio, allo stadio “Romeo Menti”, i rosanero dovranno obbligatoriamente vincere per passare il turno e per accedere alle semifinali playoff, in modo da tener ancora vive le chances promozione. Per cui Alessio Dionisi e i giocatori sanno di non poter fallire e dovranno arrivare più pronti che mai all’appuntamento contro i campani.

Attraverso il proprio sito ufficiale, il club siciliano ha pubblicato il report della seduta odierna:

“È ripresa oggi pomeriggio a Torretta la preparazione del Palermo guidato da Alessio Dionisi in vista della prossima gara esterna contro la Juve Stabia.

Seduta di recupero per i calciatori che ieri hanno disputato la partita contro la Carrarese.

Il resto del gruppo, dopo un avviamento motorio e tecnico, ha svolto small sided games 3 vs 3 e una partita in una porzione ridotta del campo”.