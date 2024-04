Inaugurazione Centro Sportivo, Gardini: «Il futuro non può che essere roseo, c’è grande volontà di fare grandi cose»

Giovanni Gardini, amministratore delegato del Palermo è intervenuto quest’oggi all’inaugurazione del nuovo centro sportivo del Palermo a Torretta.

Ecco le sue parole:

«Un giorno storico, il Palermo non ha mai avuto un centro sportivo, siamo felici e orgogliosi per il lavoro che siamo riusciti a sviluppare. Grazie al CFG siamo riusciti a mettere la squadra nelle condizioni di potersi allenare. Possiamo solo che esserne soddisfatti e orgogliosi. Noi lavoriamo quotidianamente per cercare di migliorarci e alzare l’asticella e il livello qualitativo di quello che vogliamo realizzare. Il futuro non può che essere roseo, c’è grande volontà di fare grandi cose da parte nostra e della proprietà. Il viaggio intrapreso è un viaggio complesso per tutti noi, faranno tutti gli sforzi utili per ottenere il massimo per l’obiettivo di diventare un grande gruppo, una grande società e dare soddisfazioni alla città di Palermo».