Inaugurazione Centro Sportivo, Galassi: «Ho grande devozione e rispetto per i tifosi rosanero»

Alberto Galassi, Consigliere Board del City Football Group e del Palermo è intervanuto quest’oggi all’inaugurazione del nuovo centro sportivo del Palermo a Torretta.

Ecco le sue parole:

«Passione dei tifosi? Quando il Palermo venne a giocare a Modena andai sotto la curva per ringraziare i tifosi rosanero, dobbiamo calcolare anche cosa significa la vita di un trasfertista. Cosa è la distanza. Cosa significa da Palermo andare a Modena. Cosa significa essere una squadra che parte da un’isola e gira tutto il paese. Io ho una devozione e forma di rispetto incredibile per i tifosi rosanero. Faccio un esempio, io settimana scorsa ero su un treno a Milano. Vengo fermato da una persona che mi chiede “Ma lei è Galassi del Palermo?”, io sono quotato in borsa da dieci anni, sono nel city da tredici e vengo fermato perché sono Galassi del Palermo e questo significa cuore, passione. Come fai a non voler bene e rispettare chi ha questo cuore. Non si vince tutti i giorni, nel calcio non si vince tutti i giorni, c’è chi dice che sia il gioco del diavolo. A me fa piacere vedere i tifosi che sostengono la squadra nei momenti difficoltà. Io da italiano ho grandissimo rispetto per i tifosi del Palermo, che mi creda sono in tutta Italia e in tutto il mondo. Acquistare un’altra squadra italiana? Io personalmente non ne ho mai sentito parlare, non penso sia nella nostra agenda»