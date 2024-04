Inaugurazione Centro Sportivo, Galassi: «Pianificazione e lavoro fanno diventare grande un club»

Alberto Galassi, Consigliere Board del City Football Group e del Palermo è intervenuto quest’oggi all’inaugurazione del nuovo centro sportivo del Palermo a Torretta.

Ecco le sue parole:

«Roma non è stata costruita in un giorno. Noi ci siamo dati obiettivi e li stiamo rispettando, bisogna creare una struttura, una società. Ovviamente Palermo ha ambizioni da serie A, lo sappiamo. Ma tutto nasce dalla pianificazione. C’è un libro di Soriano che consiglio a tutti gli appassionati di calcio di leggere “Il pallone non entra mai per caso”. Ieri avete visto il palo di Di Mariano, avremmo potuto vincere benissimo questa partita. In realtà è la pianificazione del lungo periodo, il lavoro, il sacrificio e la coerenza e il supporto della società sono l’unica cosa che pagano e fanno diventare un club un grande club».