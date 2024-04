Inaugurazione Centro Sportivo. Galassi: «Importantissimo per sviluppare tranquillità e senso di appartenenza»

Alberto Galassi, Consigliere Board del City Football Group e del Palermo è intervenuto quest’oggi all’inaugurazione del nuovo centro sportivo del Palermo a Torretta.

Ecco le sue parole:

«Quanto incide un centro sportivo per una squadra? L’esperienza dice che è quasi tutto. Perché intanto gestisci la forma fisica degli atleti che è la prima cosa per ottenere risultati. Secondo è la tua casa, creare una specie di luogo dove sei nel tuo territorio e ti trasmette tranquillità e serenità. Chiunque arriva a Palermo capisce di essere in una realtà diversa dalle altre. Noi abbiamo fatto un investimento di 7 milioni e abbiamo in mente di ampliare, perché qui come vedete abbiamo due campi, vorremmo portare anche il settore giovanile e femminile. È un progetto che parte in questo modo. Quanto è importante? È il modo in cui il Manchester City ha creato se stesso. L’Academy di Manchester è del 2014, vedete dieci anni dopo cosa è e immaginate prospettivamente che cosa può diventare questo per Palermo. Un punto importantissimo per sviluppare talenti, tranquillità, senso di appartenenza di far parte di un grande club».