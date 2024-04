Inaugurazione Centro Sportivo. Galassi: «Abbiamo un amore assoluto per Palermo, la scelta non è stata casuale»

Alberto Galassi, Consigliere Board del City Football Group e del Palermo è intervenuto quest’oggi all’inaugurazione del nuovo centro sportivo del Palermo a Torretta.

Ecco le sue parole:

«Qual è la percezione che ha il City della realtà Palermo? Un amore assoluto, importante noi abbiamo tanti figli. È come chiedere a una madre quale figlio preferisce, non avrà mai una risposta. Abbiamo un amore assoluto per il potenziale assoluto di questa società e del calcio italiano che produce talenti e ha fatto storia. Non è stata una scelta xcasuale, una scelta ponderata e siamo felicissimi di essere in Sicilia ed essere a Palermo. Da Italiano membro del City non posso che essere felicissimo di avere una realtà del genere da sviluppare e da crescere. E da far diventare realtà importante con i tempi e i modi giusti con il modo che ha il City di fare calcio, un po’ diverso da quello che avete visto oggi ma porta risultati importanti».