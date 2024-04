Inaugurazione Centro Sportivo. Galassi: «È l’inizio di un percorso»

Alberto Galassi, Consigliere Board del City Football Group e del Palermo è intervenuto quest’oggi all’inaugurazione del nuovo centro sportivo del Palermo a Torretta.

Ecco le sue parole:

«Sono emozionatissimo, amo la Sicilia, ci passo tutte le estati è una terra di cultura e tradizioni. A Palermo non c’è mai stato un centro sportivo come questo, questo dimostra qualcosa ma dice anche ai ragazzi della squadra in che club sono venuti e dice al territorio quanto tempo abbiamo intenzione di restare, dice all’Italia come deve essere un calcio sostenibile che punta al futuro che sviluppa talenti nuovi e cerca di accedere al bacino d0’utenza di questa straordinaria Sicilia dove siamo un punto di eccellenza. È l’inizio di un percorso, il quinto centro del City, significa porre le fondamenta per una specia di civiltà calcistica».