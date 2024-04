Inaugurazione Centro Sportivo, Gardini: «A Palermo ci sono potenzialità elevate per lavorare in maniera seria»

Giovanni Gardini, amministratore delegato del Palermo è intervenuto quest’oggi all’inaugurazione del nuovo centro sportivo del Palermo a Torretta.

Ecco le sue parole:

«Occhio di riguardo per il Palermo? Secondo me il City ha capito quali sono le reali potenzialità di questa realtà. Potenzialità elevate e ritiene che qui ci siamo le possibilità per lavorare in maniera seria e costruttiva, ma per fare questo c’è bisogno di tempo. I viaggi quando iniziano hanno una fine. E’ iniziato un altro viaggio, ne è finito un altro con dispiacere. Ma noi abbiamo il dovere di capire quando è il momento di fare delle scelte. La squadra conosce già la struttura, ma da oggi penso che possa essere un’ulteriore stimolo. Ricordiamo che siamo la squadra di B con più sostenitori alla squadra e noi ne siamo grati. Esordio Mignani? Abbiamo incontrato una squadra nelle ultime settimane aveva sempre vinto, non aver perso è qualcosa di importante. L’atteggiamento e la voglia della squadra sono state di buon auspicio per il futuro».