Il Secolo: “Ingaggio raddoppiato. Elia ha scelto, vuole il Palermo”

Salvatore Elia ha fatto la sua scelta: vuole tornare al Palermo. Come riportato da Armando Napoletano su Il Secolo XIX, l’esterno classe ’99 rientrerà in sede lunedì e ha già chiesto un incontro con i dirigenti dello Spezia, Gazzoli e Melissano, per esprimere la propria volontà di partire. Destinazione? Palermo. Il giocatore, che ha già trovato un accordo con il club rosanero, è pronto a rilanciarsi proprio dove un brutto infortunio gli aveva interrotto il percorso di crescita.

Secondo quanto scritto da Napoletano sul Secolo XIX, Elia vedrebbe il proprio ingaggio quasi raddoppiato (dagli attuali 350 mila euro), ha l’approvazione di Filippo Inzaghi e un via libera anche da parte della proprietà londinese del Palermo, che ha già dato l’ok a Carlo Osti per chiudere l’operazione. Il nodo resta la posizione dello Spezia, che non intende forzare la permanenza del giocatore ma valuterà anche un’altra offerta arrivata dal Venezia, capace di competere sul piano economico.

L’offerta del Palermo, evidenzia ancora una volta Armando Napoletano su Il Secolo XIX, potrebbe superare quota 1,5 milioni con bonus, arrivando fino a 2 milioni. Lo Spezia, in caso di cessione, libererebbe circa 2 milioni a bilancio tra cartellino e ingaggio, sistemando anche l’indice di liquidità. La metà dell’incasso andrebbe all’Atalanta, ma il club ligure starebbe già valutando una seconda operazione per rinegoziare la quota. Lunedì sarà il giorno della verità.