Il Resto del Carlino: “Il Modena annuncia Chichizola. Ma la porta non è ancora chiusa, vuole Desplanches”

Sebastiano Desplanches potrebbe lasciare Palermo. Come riportato da Il Resto del Carlino in un approfondimento firmato da Rossano Donnini, il giovane portiere classe 2003 è stato individuato dal Modena come contropartita tecnica nell’ambito dell’operazione che dovrebbe portare in rosanero Antonio Palumbo.

Il club emiliano, che ha da poco ufficializzato l’arrivo dell’esperto Leandro Chichizola, starebbe cercando un giovane di prospettiva a cui affiancare il neo-acquisto argentino, e Desplanches – secondo quanto scrive ancora Donnini su Il Resto del Carlino – è il profilo ritenuto ideale dalla dirigenza canarina. Dopo una stagione con 21 presenze in rosanero e una prima parte da titolare, il portiere è finito in panchina a gennaio con l’arrivo in prestito di Emil Audero.

Tuttavia, il Palermo – sottolinea ancora una volta Rossano Donnini sulle colonne de Il Resto del Carlino – difficilmente si priverà a titolo definitivo del portiere premiato con il Golden Glove al Mondiale U20. Più probabile, invece, una cessione in prestito con diritto di riscatto e controriscatto, per consentirgli di maturare esperienza senza abbandonare il controllo sul cartellino.