Il Resto del Carlino: “Klinsmann, il Palermo osserva ma la concorrenza è folta”

Il nome di Jonathan Klinsmann è finito nel taccuino di diversi club italiani, tra cui il Palermo. Come riportato da Il Resto del Carlino Cesena in un articolo a firma di Andrea Baraghini, si tratterebbe per ora soltanto di una manifestazione d’interesse da parte della dirigenza rosanero, ma il profilo del portiere classe ’97 continua a restare sotto osservazione.

Il figlio dell’ex attaccante della Nazionale tedesca piace anche a Parma e Torino, oltre ad avere alcuni estimatori all’estero, dettaglio sottolineato ancora da Il Resto del Carlino Cesena. Reduce da una stagione positiva con il Cesena, Klinsmann rappresenterebbe per il Palermo un’alternativa concreta nel caso in cui dovesse tramontare definitivamente la pista che porta ad Audero.

La situazione, evidenzia Andrea Baraghini su Il Resto del Carlino Cesena, al momento è in fase di stallo, ma il club rosanero non ha ancora chiuso le porte all’operazione, in attesa degli sviluppi sul fronte portieri.