Repubblica: “Palermo, ecco la nuova maglia: «Un’emozione unica»”

È stata presentata durante il concerto al Foro Italico la nuova maglia del Palermo per la stagione 2025-26. Sul palco, insieme al presidente Dario Mirri e al capitano Matteo Brunori, anche l’allenatore Filippo Inzaghi, che ha commentato con entusiasmo: «È una maglia favolosa. Purtroppo non potrò indossarla, ma sono sicuro che i nostri giocatori la suderanno, perché un pubblico così merita che questa maglia venga onorata».

Come riportato da Repubblica Palermo, la nuova divisa firmata Puma celebra il rosa, colore identitario del club, con una novità assoluta: pantaloncini e calzettoni anch’essi rosa, abbandonando per la prima volta il tradizionale contrasto con bianco o nero. Il logo dell’aquila sarà in rilievo sul petto, mentre sul retro del colletto comparirà il motto “Siamo Aquile”, nato all’indomani della rinascita del club dopo il fallimento.

Il presidente Mirri ha sottolineato l’unicità del kit: «Una maglia diversa da tutte le altre nel mondo. I nostri tifosi devono essere orgogliosi di essere diversi, proprio come la maglia della loro squadra del cuore». Dello stesso avviso anche Brunori, che ha definito la divisa «come il migliore amico che ti accompagnerà per tutto il viaggio».

Repubblica Palermo segnala che il nuovo home kit è già in vendita sul sito ufficiale del club: 80 euro per la maglia, 41 per i pantaloncini e 23 per i calzettoni. Nei prossimi giorni verranno presentate anche la seconda e la terza divisa stagionale. Ancora Repubblica Palermo ricorda che lo sponsor tecnico resta Puma, legato alla società fin dall’ingresso del Palermo nel City Football Group.