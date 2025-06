Repubblica: “Palumbo e Augello a un passo dai rosanero”

Le trattative portate avanti dal direttore sportivo del Palermo, Carlo Osti, per portare in rosanero Antonio Palumbo e Tommaso Augello sono ormai in dirittura d’arrivo. A scriverlo è Repubblica Palermo, in un articolo firmato da Alessandro Geraci.

Palumbo arriverà dal Modena, mentre Augello ha giocato l’ultima stagione nel Cagliari. I due rinforzi sono attesi a breve, secondo quanto riportato ancora da Geraci su Repubblica Palermo.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore Filippo Inzaghi, Osti ha anche smentito con decisione ogni trattativa per la cessione di Jacopo Segre. Lo ha scritto Repubblica Palermo, sempre a firma di Alessandro Geraci.