Tuttosport: “Tutino-Bari, tutte le trattative del giorno in Serie B”

Gennaro Tutino potrebbe ripartire da Bari. L’attaccante classe ’96, reduce da una stagione complicata alla Sampdoria tra infortuni e prestazioni opache, è finito nel mirino del club pugliese, pronto a rilanciarlo sotto la guida di Fabio Caserta, lo stesso allenatore con cui aveva raggiunto quota 20 reti nel 2023/24 a Cosenza. Come riporta Gianluca Scaduto su Tuttosport, l’operazione è tutt’altro che semplice: l’elevato ingaggio di Tutino rappresenta lo scoglio principale, e la concorrenza è già folta.

Sempre secondo Scaduto su Tuttosport, il Monza lavora con Adriano Galliani per portare in Brianza Walid Cheddira, rientrato al Napoli dopo il prestito all’Espanyol. L’attaccante, esploso nel Bari e protagonista con il Marocco al Mondiale 2022, è uno degli obiettivi principali del mercato biancorosso.

Nel frattempo si accende anche la corsa a Kevin Cannavò, reduce da una stagione da protagonista in Serie C con la Vis Pesaro (39 presenze, 5 gol e 6 assist). Come riportato ancora da Gianluca Scaduto su Tuttosport, il classe 2000 è finito nel mirino di Venezia e Pescara, entrambe pronte a contendersi il suo cartellino.

Tra gli altri movimenti segnalati da Tuttosport, Chichizola è ufficialmente un nuovo portiere del Modena, mentre il Bari si avvicina a Riccardo Pagano (Roma) e valuta Giacomo Quagliata per la fascia sinistra. Il Cesena ha messo nel mirino Giovanni Zaro (Modena), mentre il Pescara pensa a Gabriele Moncini. A chiudere, il Frosinone monitora Lorenzo Gori, autore di 28 gol con il Ghiviborgo in Serie D.