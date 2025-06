Tuttosport: “Gomez al Padova”

Alejandro Darío Gomez, per tutti il Papu, potrebbe clamorosamente ripartire dalla Serie B. Dopo due anni di inattività, complice una squalifica per doping in scadenza ad ottobre, il fantasista argentino è vicino al Padova, neopromosso in cadetteria. La notizia, riportata da Gianluca Scaduto su Tuttosport, è di quelle destinate a scuotere il mercato.

Il Papu, 37 anni compiuti lo scorso 15 febbraio, è fermo dal 20 ottobre 2023, quando fu squalificato per essere risultato positivo a un controllo risalente ai tempi del Siviglia. La sua difesa: un banale sciroppo assunto per sbaglio, appartenente al figlio, e preso senza consultare lo staff medico del Monza, club che lo aveva appena riportato in Italia dopo la rottura con l’Atalanta. Nonostante la lunga inattività, Gomez si è sempre allenato con il Renate, in Serie C, mantenendosi in forma in attesa della sua occasione.

Secondo quanto riferisce Scaduto su Tuttosport, il direttore sportivo del Padova Massimiliano Mirabelli, ex Milan, è pronto a chiudere l’accordo. L’argentino, che ha scritto pagine indelebili nella storia recente dell’Atalanta con 209 presenze e 50 gol tra il 2014 e il 2021, rappresenterebbe un colpo d’esperienza e prestigio per i biancoscudati, tornati in B dopo sei anni.

Insieme a lui potrebbe arrivare anche Daniele Baselli, 33 anni, svincolato dal Como e altro ex protagonista a Bergamo. Entrambe le trattative, come riporta ancora Gianluca Scaduto su Tuttosport, sono ben avviate e potrebbero essere definite a breve.

Intanto, in città cresce l’attesa per una stagione che si preannuncia affascinante: il sogno nascosto è quello di rivedere il Padova in Serie A, categoria che manca dal lontano 1996. Un desiderio che potrebbe trovare forza anche nei movimenti societari, con il fondo statunitense Primera Capital interessato al club. Ma l’attuale proprietà non sembra intenzionata a cedere il passo, almeno per ora.