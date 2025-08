Il Resto del Carlino: “Tiene banco il caso Klinsmann-Palermo”

CESENA – Cambio in cabina di regia per il Cesena: Giacomo Calò lascia la Romagna e si trasferisce al Frosinone, mentre per sostituirlo il nome più caldo – secondo quanto riportato da Andrea Baraghini su Il Resto del Carlino – Cesena – è quello di Michele Castagnetti, regista esperto della Cremonese, per cui è già pronto un contratto biennale.

Classe 1985, Castagnetti porta in dote tre promozioni in Serie A con tre club diversi: Spal, Empoli e Cremonese, l’ultima delle quali conquistata nella scorsa stagione. Il suo arrivo garantirebbe qualità e solidità in mezzo al campo.

Nel frattempo, oggi saranno ufficializzati due nuovi innesti: Siren Diao, in prestito secco dall’Atalanta, e Riccardo Ciervo, dal Sassuolo con diritto di riscatto. Entrambi sono già arrivati ieri in città e hanno svolto le visite mediche. Come scrive Baraghini su Il Resto del Carlino, si uniranno immediatamente al gruppo bianconero.

Escl. Dg Cesena: «Klinsmann? C’è una deadline sul suo futuro. Su Gomis e Joronen…»

Tiene banco il caso Klinsmann-Palermo. Il club siciliano ha messo nel mirino il portiere americano, ma non intende versare subito i quasi due milioni di euro richiesti dal Cesena. Si lavora a una formula che prevede un prestito oneroso con obbligo di riscatto, ma resta il nodo delle tempistiche: il Cesena vorrebbe incassare almeno 800mila euro subito, mentre i rosanero vorrebbero limitarsi a un acconto di 400mila e rinviare il saldo al 2025.

C’è poi la questione contropartita tecnica. Come riporta ancora Andrea Baraghini su Il Resto del Carlino, il Palermo avrebbe proposto Alfred Gomis: l’ex Rennes è reduce però da un lungo stop per infortunio, e questo potrebbe frenare il Cesena. Qualora Gomis non convincesse sotto il profilo fisico, resterebbe in piedi l’opzione Jesse Joronen, ex Venezia, attualmente libero.

Sul fronte uscite, Roberto Ogunseye è sempre più vicino al Campobasso, mentre per Simone Bastoni rimane viva la pista che porta al Catanzaro.

Il Cesena si muove su più fronti e, come scrive Baraghini su Il Resto del Carlino – Cesena, le prossime 48 ore saranno decisive soprattutto per sbloccare la trattativa legata al futuro di Klinsmann.