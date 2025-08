Escl. Dg Cesena: «Klinsmann? C’è una deadline sul suo futuro. Su Gomis e Joronen…»

«Klinsmann? Sono a conoscenza dei contatti giornalieri tra il nostro direttore sportivo Fusco e quello del Palermo, Osti. Siamo in attesa di un’offerta ufficiale da parte del Palermo. Parliamo di un giocatore importante e, se dovesse arrivare l’offerta giusta e ci saranno le condizioni, possiamo anche cederlo; caso contrario resterà a Cesena e farà una grande stagione».

Queste le parole rilasciate in esclusiva ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com dal direttore generale del Cesena, Corrado Di Taranto, in merito al futuro del portiere Jonathan Klinsmann, obiettivo di mercato del Palermo.

Gomis può essere una pedina a voi gradita nella trattativa con i rosanero?

«Le valutazioni verranno fatte a fronte di un’offerta ufficiale. Sicuramente Gomis può essere un’alternativa per noi, considerato anche il fatto che il ragazzo conosce la piazza essendo già stato qui in giovane età».

Ha avuto modo di capire lo stato d’animo attuale di Klinsmann?

«Sicuramente il ragazzo ha ben chiara l’importanza di una piazza come Palermo, anche in ottica dei prossimi Mondiali. Lui comunque a Cesena sta bene, considerato il modo in cui lo ha accolto la città e l’amore che provano per lui i tifosi. È conscio dell’importanza di Palermo, ma non dimentica il valore della realtà nella quale si trova attualmente. Certamente Palermo è Palermo».

Esiste una deadline entro la quale decidere il futuro del ragazzo?

«Non è un diktat del nostro direttore sportivo, ma noi vorremmo chiuderla entro questa settimana. In particolare tra mercoledì o giovedì, non oltre. Mercoledì potrebbe essere la deadline, considerato che poi anche noi dobbiamo organizzare la nostra stagione. In un verso o nell’altro».

C’è solo il Palermo su Klinsmann?

«In questo momento abbiamo provato a chiudere le porte a tutti. Il giocatore per noi è un punto fermo e perso lui, per noi, poi c’è un problema da affrontare».

Joronen è un profilo che valutate per il dopo Klinsmann?

«Al momento non stiamo facendo nessuna valutazione. Fino a quando non arriverà un’offerta ufficiale del Palermo, per noi il portiere del Cesena resta Klinsmann».