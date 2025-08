Dua Lipa a Palermo sceglie: «Si dice arancina, è il modo corretto»

Una delle diatribe linguistiche più accese della Sicilia ha trovato un’inaspettata testimonial internazionale: Dua Lipa. La popstar britannica, in vacanza a Palermo insieme all’attore Callum Turner, ha preso posizione nella storica contesa tra arancina e arancino, optando senza esitazioni per la desinenza femminile: «Ho mangiato arancina. Il modo corretto, perché a Palermo si dice così».

Dua Lipa torna a celebrare il capoluogo siciliano su Instagram: «Palermo nel mio cuore»

La dichiarazione è arrivata a sorpresa durante il suo Sunny Hill Festival a Pristina, in Kosovo, dove la cantante si è esibita con un duetto insieme al padre. Parlando con i fan, un ragazzo le ha chiesto com’era andata a Palermo, e Dua Lipa ha raccontato con entusiasmo il suo soggiorno: «Ho passato del tempo meraviglioso. Ho mangiato cannoli, arancina e ovviamente spaghetti».

Palermo accoglie Dua Lipa

Il suo passaggio nel capoluogo siciliano, documentato da scatti rubati in giro per la città, non era legato a un’esibizione ma a qualche giorno di relax prima di tornare sul palco. E mentre continua a girare il mondo, Dua Lipa regala un assist ai palermitani: almeno per lei, si dice «arancina».